Ripartire dopo la sconfitta subita nel derby. È questo l’obiettivo della Roma che si prepara ad affrontare la prima trasferta della sua Conference League in casa dello Zorya. Nonostante i precedenti non positivi in terra ucraina - solo due vittorie in sei occasioni - per i betting analyst i giallorossi sono i favoriti con il segno «2» in quota a 1,41 contro il 6,60 dei padroni di casa. Un pareggio tra le due squadre si gioca invece a 4,40. Entrambe sono reduci da due partite ricche di gol nella prima della nuova competizione ed anche stavolta per i bookie si prevede un Over 2.5 proposto a 1,71 mentre l’Under 2.5 sale a 1.97. Cerca il primo gol stagionale Borja Mayoral, finito ai margini delle rotazioni offensive di Mourinho, ma decisivo lo scorso anno in casa dello Shakhtar Donetsk con una doppietta nella vittoria per 1-2 negli ottavi di finale Europa League. Una rete dello spagnolo si gioca a 2,40 mentre vale 8 volte la posta la doppietta. Anche capitan Pellegrini, assente nel derby per squalifica, ha voglia di tornare in campo per guidare i suoi al successo. Un suo gol si trova in quota a 3 mentre sale a 12 la seconda doppietta europea consecutiva dopo quella messa a segno nell’esordio contro il Cska Sofia.