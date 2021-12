Vi abbiamo scritto e raccontato nei giorni scorsi dell'interessamento concreto del Milan per Abdou Diallo, centrale del Paris Saint Germain che piace ai dirigenti rossoneri, ma per cui non c'è stato un vero assalto perché c'è distanza fra la proposta del club rossonero e le richieste di quello parigino. Una notiza ripresa e confermata oggi anche da RMC Sport, noto media francese che conferma come ad oggi Leonardo non voglia dare l'ok all'addio del centrale classe 1996 a meno che non arrivi un'offerta d'acquisto (ad oggi non prevista ndr.) a titolo definitivo.