Sono pochi i casi in cui non è esagerato parlare diPerché rivoluziona lo sport italiano nelle istituzioni su cui si regge, ma soprattutto ridisegna l'equilibrio fra il mondo dello sport e il mondo della politica., il cui ruolo da Leviatano sul sistema sportivo italiano non ha pari al mondo. Questa è la fotografia della situazione. Quanto al giudizio sulla bontà o meno di questo cambiamento, è bene allontanare il tentativo di esprimersi in modo affrettato o – peggio ancora – di farlo a partire da pregiudizi ideologici o appartenenze politiche.. Esattamente come succede in ogni caso di mutamento che proceda non per aggiustamenti ma per cambio di regime.intraprendere un percorso così incerto. Fino a allora possono essere registrate soltanto opinioni accademiche, e prese di posizione da parte di soggetti portatori d'interesse.E in fondo, questa situazione è stata riprodotta abbastanza fedelmente nel corso dell'iniziativa di presentazione tenuta nella giornata di ieri all'Acqua Acetosa. Al di là della superflua presenza del ministro dell'Interno (per una volta privo di divise), si è assistito a un dibattito interessante non soltanto in termini di contenuti, ma ancheÈ così emerso che le federazioni sportive siano molto meno preoccupate di quanto lo sia il presidente del Coni,Che infattiil soggetto che verrebbe a subire la più clamorosa diminuzione di potere. È stato uno spettacolo vedergli prendere la parola ieri, mogio mogio, mentre si faceva forza per non urlare che questa rivoluzione gli fa schifo.Ancor più curioso è stato vederlo così dimesso di fronte a un sottosegretario della Lega (Giancarlo, principale motore di questo passaggio che rivoluziona lo sport italiano), lui che al tempo in cui venne sorprendentemente eletto presidente del Coni teneva ben altro atteggiamento nei confronti dello stesso partito.telefoniche in cui si sentiva Malagò fare pressioni su Roberto Maroni attraverso la portavoce dell'allora presidente della Regione Lombardia, Isabella Votino ( LEGGI QUI )? Diceva di valere “il 5% del PIL” e di avere “5 milioni di tesserati”. Meglio non chiedergli cosa valga adesso, perché significherebbe infierire.Una sfida che a nostro parere va affrontata senza pregiudizi. E senza impuntarsi su quel rischio diche adesso qualcuno teme. Si tratta di timori mal posti. Innanzitutto perché un rapporto fra sport e politica c'è sempre stato, e chi nega ciò è semplicemente in malafede. Qualche considerazione in più merita l'argomento di chi teme che un controllo più diretto dello sport da parte dello stato (e dunque dei governi in carica) possa portare a una. A tale, legittima obiezione rispondiamo che in molti paesi sviluppati esiste un consolidato potere di controllo e indirizzo da parte dello stato (e dei governi in carica) sul mondo dello sport.Infine, c'è da dire qualcosa a proposito di un argomento da “politica politicante”: ossia, che la maggioranza in carica voglia fare un uso politico dello sport attraverso questa riforma. Essendo fra coloro che non hanno votato né questa maggioranza né il principale partito di opposizione, rispondiamo cheNon tutte le riforme dei governi che non ci piacciono sono giocoforza delle cattive riforme. In particolare, questa va seguita e testata. Il tempo dirà se sarà avrà prodotto uno scatto in avanti o dei danni peggiori rispetto alla situazione che pretendeva di migliorare.