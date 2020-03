Pomeriggio importante, quello odierno, a Roma.. Al termine, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha diramato un comunicato stampa in cui chiede al governo un nuovo decreto per lo stop di tutte le attività sportive fino al 3 aprile."Tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;; di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni".Il Presidente Malagò, dunque, si prenderà carico di informare, nella giornata odierna, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.