Una giornata importante per il calcio italiano. L'assemblea di Lega in programma oggi alle 12 non si svolgerà, visto l'accordo già trovato tra i presidenti. Al via alle 10, invece, il consiglio di Lega: di seguito il racconto LIVE.



Ore 11.59 - Ipotesi domenica sera per Juve-Inter: il probabile decreto che prevede le porte chiuse in tutta Italia potrebbe portare la Lega ad anticipare il big match dello Stadium, inizialmente programmato per lunedì così da potersi svolgere a porte aperte.



Ore 11.52 - Arrivato da poco anche Fabio Paratici, ds della Juve.



Ore 11.45 - Arrivati anche il ds della Fiorentina Daniele Pradè e Luca Percassi, figlio del presidente dell’Atalanta.



Ore 11:30 - Arrivato al Coni Francesco Calvo, Chief operating officer della Roma.



Ore 11:00 - Si discute sulle gare a porte chiuse di marzo, sui recuperi della ventiseiesima giornata di campionato e su come collocare nel calendario le semifinali di Coppa Italia.



Ore 10:50 - Inizia il Consiglio di Lega. Presenti Giuseppe Marotta, Claudio Lotito, Paolo Scaroni, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia e Umberto Marino.