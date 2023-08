Consiglio di Stato: respinto il ricorso del Perugia, il Lecco è in Serie B ufficialmente. Arriva la prima sentenza dal Consiglio di Stato: il Lecco è in Serie B. Il ricorso preso in esame, e respinto, era quello del Perugia: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023”.



Confermato quindi il Lecco in B, mentre il Perugia resta in C: esordirà venerdì 1 settembre, alle 20.45, in trasferta contro la Lucchese.



E' atteso per il primo pomeriggio invece il verdetto sul ricorso della Reggina al Consiglio di Stato contro l'esclusione dalla Serie B. La discussione è avvenuta ieri, oggi dovrebbe arrivare la sentenza.