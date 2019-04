È tutto pronto a Roma per il Consiglio Federale della FIGC che dovrà ratificare le date ufficiali di inizio dei campionati per la stagione 2019/20 e le date ufficiali di inizio e fine mercato. Presso la sede della FIGC in Via Allegri sono presenti le alte cariche federali con la riunione che è iniziata alle ore 11:00 e al cui termine è prevista una conferenza stampa (ore 14.30 circa). Calciomercato.com seguirà LIVE l'evento con l'inviato a roma Giacomo Brunetti.





11.00 INIZIATO IL CONSIGLIO FEDERALE - Ha preso il via il consiglio federale.



10.45 ARRIVATO MAROTTA - Anche l'ad dell'Inter, Beppe Marotta è arrivato presso la sede di via Allegri. Il dirigente non ha voluto rilasciare dichiarazioni e ha preferito non rispondere, a domanda diretta, sull'eliminazione dalla Champions League della Juventus.



10.30 I PRESENTI - Sono già arrivati ed entrati in sede senza rilasciare dichiarazioni Renzo Ulivieri, Damiano Tommasi, Mario Beretta​ e Demetrio Albertini.





ORDINE DEL GIORNO - L’ordine del giorno: informativa del Direttore Generale; informativa adeguamento Statuto Federale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; integrazione Manuale Licenze Nazionali 2019/2020 – Calcio Femminile; termini in materia di tesseramento per la stagione 2019/2020; norme in materia di tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico per la stagione sportiva 2019/2020; delibera in ordine alla designazione di un quarto ufficiale arbitro per le gare di play-off e play-out del Campionato Serie C 2018/2019; varie ed eventuali.