, che non più tardi della passata estate fece un tentativo concreto per convincere il centrale difensivo senegalese a trasferirsi a Torino una volta che il Napoli aveva deciso di metterlo sul mercato. Koulibaly prese un'altra strada, decidendo di rispettare il suo forte legame d'affetto con la piazza azzurra e accettando la corte del, che, alla luce della pessima stagione dei Blues - lontanissimi dalla vetta e dai piazzamenti che conducono alla prossima Champions League in campionato e fuori da tutte le coppe - e del deludente rendimento dello stesso Koulibaly. La faraonica campagna acquisti da 630 milioni di euro della nuova proprietà del club londinese si è rivelata ad oggi un flop e, per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario Uefa, entro il prossimo 30 giugno serviranno diverse cessioni per riequilibrare i conti.- Da qui il tentativo che Allegri, confermato salvo colpi di scena sulla panchina della Juve per la prossima stagione e attualmente la figura di riferimento anche sul mercato in attesa di un nuovo direttore sportivo che rilevi la figura dell'inibito Cherubini, ha fatto informalmente nei giorni scorsi con lo stesso Koulibaly. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta Sportiva,. Ad oggi è complicato sapere quali saranno le possibilità sul mercato della Juve, tornata prepotentemente in zona Champions dopo la restituzione dei 15 punti in classifica per effetto del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni ma tuttora a rischio di pesanti sanzioni e penalizzazioni da parte della giustizia sportiva e nel mirino pure della Uefa.- Ecco perché resta molto complicato conoscere con certezza i margini di manovra a livello finanziario per il mercato estivo e, qualora dal calciatore senegalese arrivasse una concreta apertura all'ipotesi Juve,Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma va registrato un primo contatto ufficioso tra Allegri e l'ex Napoli, che al Chelsea percepisce un ingaggio da 8,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra decisamente impegnativa per la Juve di oggi considerando anche l'impossibilità eventuale di sfruttare gli effetti del Decreto Crescita.