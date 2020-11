Secondo La Repubblica, Antonio Conte non è considerabile come un allenatore a rischio esonero anche se la situazione crollasse per la sua Inter nelle prossime partite. "Pur perdendo a Bergamo o col Real Madrid al ritorno, dopo il patto di Villa Bellini di agosto quando si è blindato con l'Inter, Conte non è considerabile in discussione o a rischio esonero", si legge sul quotidiano.