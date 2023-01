Un avvio di 2023 da incubo dopo la sconfitta casalinga contro l'Aston Villa e il piazzamento Champions League sempre più a rischio, ma non solo:. L'ultimo sfogo del tecnico, dopo la partita, ha alimentato ulteriormente le critiche che già avevano colpito l'ex allenatore di Juventus e Inter e gli Spurs: "Voglio essere onesto e chiaro: l'ho detto al club, conosce da tempo quale sia il mio pensiero. I tifosi meritano il meglio."., ma oltre il nervosismo c'è la volontà e soprattutto la necessità di trovare un rimedio. Troppo importante non compromettere ulteriormente le possibilità di terminare il campionato tra le prime quattro, così come è cruciale l'appuntamento di febbraio, gli ottavi di Champions con il Milan.- Il mercato in questo senso arriva in soccorso delle parti e offre il terreno ideale per stipulare la tregua almeno tra società e tecnico e riallinearsi. Conte ha lamentato carenze all'interno della rosa, gli Spurs corrono ai ripari e si stanno già muovendo per provare a regalare qualche ritocco e raffreddare i bollenti spiriti. Una delle prime richieste è un esterno e il nome più caldo è quello di, mentreè un'opzione per avere più fantasia davanti. A preoccupare e non poco tuttavia sono centrocampo e difesa per la facilità con cui il Tottenham subisce gol. Si cercano muscoli in mezzo e se perpuò esserci il ritorno di fiamma, non è da sottovalutare la candidatura di: il marocchino si è imposto come uno dei migliori centrocampisti dei Mondiali in Qatar, la Fiorentina vuole tenerlo ma di fronte a 4. La difesa è un altro discorso, l'intenzione resta quella di provare a lavorare con il materiale oggi a disposizione per poi cambiare in estate, quando si saprà anche chi guiderà il progetto tecnico della prossima stagione.e ripetuti sfoghi alimentano i rumors su una separazione che va verso la concretizzazione al termine della stagione.che potrebbe anche sancire la rottura anticipata, nel frattempo ci si interroga su quale possa essere il suo futuro in caso di addio a Londra., pista che accende la fantasia dei tifosi e può essere più che una semplice suggestione. Altre questioni agitano ora l'ambiente bianconero, che ha affidato interamente la gestione tecnica a, che resterà in panchina sicuramente fino a giugno. Il futuro però resta un'incognita e la rivoluzione a manageriale, con la forte impronta di, può portare con sé anche scelte diverse a livello di progetto tecnico., così come un altro ex grande juventino che risponde al nome di. Suggestioni per il futuro, ma il presente di Conte è al Tottenham e c'è una situazione già critica da risolvere: dal mercato possono arrivare forze fresche per riconciliarsi con gli Spurs, poi arriveranno gli ultimi ragionamenti in vista dell'estate.