. Forse infastidito dalle polemiche sorte intorno ai suoi post Instagram con foto scattate sulla neve, forse smanioso di tornare in campo da protagonista, il, in una storia pubblicata su IG, condivide una foto di un leone alla quale aggiunge la didascalia: "On my way... Sulla mia strada...". Forse il rientro si sta davvero avvicinando?