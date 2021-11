Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, parla del ritorno di Antonio Conte e del suo ritorno in Premier League: “Sono davvero felice per il suo ritorno in Inghilterra. Al Chelsea è stato una rivelazione, è un tecnico brillante e non e vedo l'ora di rivedere la sua personalità in Premier. Per sistemare i problemi del Tottenham servirà tempo, anche se sono un grande fan di Antonio e della sua rapidità di inserirsi nelle squadra, non penso che riuscirà a portare gli Spurs al successo in breve termine. C'è molto lavoro da fare, anche per un tecnico del suo calibro” le sue parole a Sky Sports.