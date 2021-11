Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham: dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, avvenuto questa mattina, gli Spurs hanno accelerato i tempi per ingaggiare l'ex allenatore di Juventus e Inter. Decisivo il parere del direttore sportivo del Tottenham, l'ex Juve Fabio Paratici. Per Conte, che già oggi sarà a Londra, contratto fino al 2023. Manca solo l'ufficialità.



Per il tecnico salentino sarà la seconda esperienza sulla panchina di una squadra londinese, dopo il biennio trascorso al Chelsea fra il 2016 e il 2018, con due titoli conquistati, una Premier e una Coppa d'Inghilterra.