Antonio Conte è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Inter. In attesa di capire come sarà accolto dagli interisti (la Curva Nord nerazzurra si augura che il nuovo tecnico rispetti sempre "la signorilità e i valori" interpretati da Spalletti), Conte viene accusato di "tradimento" da parte dei suoi ex tifosi: gli juventini. Arrivati addirittura a lanciare una petizione sul web per chiedere di rimuovere la stella a lui dedicata all'interno dello Juventus Stadium.



Nel messaggio scritto si legge: "A questo punto Boniek ne è più meritevole di Conte... Se Mourinho arrivasse alla Juve non farebbe nulla di male contro gli interisti, così come Sarri o come è stato in passato per Capello dalla Roma".