Antonio Conte al Manchester United? Gary Neville dice la sua, su Instagram, sulla possibilità di rivedere l'ex Inter in Premier League: "Conte non sarà l'allenatore del Manchester United, non credo. Non credo che opteranno per questa opzione, personalmente. È un grande allenatore ma penso che certi dirigenti si adattino a determinati club e non credo che Conte si adatti personalmente allo United. Come ho detto, grande allenatore ma non si sente giusto per me quello".