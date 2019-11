Chi ha tempo non aspetti tempo, è questo il credo di Antonio Conte, in costante pressing su squadra e società. Il tecnico salentino dà il massimo e pretende il massimo, lo sanno bene anche Marotta e Ausilio, che si stanno adoperando per rinforzare la rosa già dal prossimo mese di gennaio. L’ex c.t. non ama essere ermetico, dice ciò che pensa ed espone ciò che si aspetta: “L’Inter non ha aggiunto. C’erano tre calciatori considerati importanti nel progetto e li abbiamo sostituiti, altri invece hanno aggiunto a rose già di una certa importanza. Siamo contenti che chi è partito stia facendo bene, adesso però aspettiamo anche un ritorno economico da quel punto di vista. Speriamo…”.

, questi i, cui andranno aggiunti ovviamente i soldi della futura cessione di Gabigol, che la società nerazzurra ha già deciso di non trattenere nonostante la grande stagione disputata con la maglia del Flamengo. Il problema è che per nessuno dei 4 il futuro sembra deciso, neanche per Icardi, nonostante stia facendo bene con la maglia del PSG.anche la prossima stagione, il Ninja si trova bene lì e resterebbe, ma(così come accaduto quest’anno)L’ex centrocampista della Roma percepisce 4,5 milioni a stagione, un salario che vista l’età non lo rende tra i più appetibili sul mercato. Non sarà semplice trovare nuove destinazioni, anzi,