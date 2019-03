Oggi è il giorno che Antonio Conte aspettava da tempo. Il 29 marzo, infatti, è segnato in rosso sul calendario dell'ex manager del Chelsea. Il motivo? E' il giorno della discussione del contenzioso con il club londinese, che può portare nelle casse dell'allenatore pugliese 11 milioni di euro, la buonuscita che gli spetta dopo il licenziamento estivo e che i Blues non vogliono dargli visto che il suo braccio di ferro con Diego Costa ha portato a una svalutazione del giocatore. E da domani...



QUALE FUTURO? - Da domani un nuovo futuro. Sì, perché la voglia di rimettersi in gioco è tanta, tantissimo, dopo un anno sabbatico forzato. Come scrive la Repubblica, in pole per assicurarsi Antonio Conte c'è l'Inter: Suning è in vantaggio su tutti, sulla Juve con Paratici che preme, sul Milan che ci ha pensato (e continua a farlo) con Leonardo, sulla Roma e sul Bayern Monaco. E il fattore Marotta non è secondario.



'DA CHAMPIONS' - Ambizioso, con un ingaggio da 10 milioni trattabili, Antonio Conte sa dove vuole andare: in una squadra che il prossimo anno sarà in Champions League. Perché il suo pensiero è chiaro, come riporta la Repubblica: "La prossima squadra deve consentirmi di dare entro due anni l'assalto alla Champions". Inter avvisata.