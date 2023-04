Il Chelsea valuta il ritorno di Antonio Conte. Secondo il quotidiano britannico The Independent, attraverso un intermediario il club inglese ha contattato l'allenatore italiano ex Juventus, Inter e Tottenham. Intanto lo stesso Chelsea ha assunto Lampard come tecnico a interim fino al termine di questa stagione: per la prossima restano in corsa anche il tedesco Nagelsmann (ex Bayern) e lo spagnolo Luis Enrique.