A margine della sfida di campionato contro il Napoli, il tecnico dell’Inter,, ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“È sicuramente una partita impegnativa, sapete che io ho sempre inserito il Napoli tra le pretendenti allo scudetto, proprio perché hanno una rosa forte e un tecnico bravo”.“Sappiamo benissimo che mancano ancora dei punti per raggiungere una meta molto ambiziosa. Andiamo a Napoli a giocarci la partita per cercare di ottenere il massimo, come farà anche il Napoli. Vedremo poi il risultato al termine della partita, ma non possiamo permetterci di fare i ragionieri perché le esperienze passate mi insegnano che sarebbe deleterio fare calcoli”.“Ho capito che il problema sono io, a prescindere. L’importante è che non tocchino l’Inter”.“Il rischio è quello di leggere troppo, perché pare lo scudetto sia già stato assegnato. Non dobbiamo cadere in questo tipo di trappola perché sappiamo che sacrificio c’è stato per arrivare fin qui. Ma dobbiamo sapere tutti, anche i nostri tifosi, che manca ancora qualcosa per coronare il nostro sogno”.“Il Napoli ha una rosa importante, tra le più importanti della Serie A”“Sta facendo bene ed è un bravo allenatore. Lo sappiamo bene, l’allenatore è la persona più soggetta a ricevere critiche se non arrivano risultati. È in assoluto il ruolo più complicato da svolgere, se un mio calciatore mi chiede consigli gli rispondo che se vuole soffrire può fare l’allenatore. A volte anche quando arrivano i risultati non sei bravo. Ma la passione per il calcio ci fa andare oltre critiche e giudizi, a volte giusti e a volte no”.“Solo merito dei risultati”.“Parliamo di uno dei difensori più forti del mondo, non a caso provai a portarlo al Chelsea. Lukaku lo conosce bene, sa quanto è forte ma per metterlo in difficoltà servirà un lavoro di squadra, con alcuni movimenti preparati”.“Penso che ogni squadra debba avere una propria identità e riesci a darla se insisti su un determinato sistema. Poi si può lavorare sui principi, adattandoli ai diversi tipi di sistema. Quello che penso è che lavorando su un preciso sistema di gioco, diventa più semplice per i calciatori perché lo riconoscono. Poi si possono apportare modifiche in fase di possesso e non possesso”.“Per quanto riguarda Ivan, è totalmente in gruppo. Ha smaltito l’infortunio ed è a disposizione. Vidal sta lavorando ancora a parte per risolvere l’edema che ha avuto. Per Kolarov ci auguriamo di averlo al più presto”.“In una partita capita che in qualche momento metti in difficoltà l'avversario e che in altri siano loro a crearti qualche problema. Loro hanno grande qualità davanti e calciatori bravi sia nell’uno contro uno che nell’attaccare spazi. Adesso hanno anche aggiunto calciatori forti, pagati tanto, come Osimhen. Il Napoli è una squadra forte e noi dovremo dimostrare di esserlo altrettanto. Andremo a giocarci la partita, con grandissimo rispetto. Poi non importa chi impensierisce di più l’altra. Io ricordo anche che siamo usciti immeritatamente dalla Coppa Italia contro di loro. Meritavamo noi, eppure rimane che hanno passato loro il turno”.