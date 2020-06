Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla nazione per fornire gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Il sistema di controllo che abbiamo adottato sta funzionando e sta funzionando anche l'indirizzo politico delle riaperture progressive. I numeri, possiamo dirlo con prudenza ma chiarezza, sono incoraggianti. Il trend è in costante diminuzione. Dalla Lombardia alla Sicilia, la strada è quella giusta. Colgo un rinnovato entusiasmo, siamo nella stagione bella. In giro c'è grande attenzione per questa socialità ritrovata. Giustissimo. Ci meritiamo il sorriso e l'allegria".



Conte ha aggiunto: "Pensare che il virus sia sparito sarebbe grave leggerezza, è un pensiero smentito dai dati. Le uniche misure efficaci sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine. Grave leggerezza abbandonare queste precauzioni. Vogliamo che il nostro paese ritorni meta ambita dai turisti. Dobbiamo promuovere il brand Italia nel mondo. La bellezza dell'Italia non è mai andata in quarantena. La fase acuta dell'emergenza sanitaria è alle spalle. Ora dobbiamo fare conti con emergenza economica; ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali".