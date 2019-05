Antonio Conte è già a Milano, la notizia circola già dalla giornata di ieri, ma oggi si arricchisce di una nuova pagina perchè l'ex allenatore di Chelsea e Juventus nonché ex ct dell'Italia non solo è già a Milano, ma ha già iniziato a lavorare con e per l'Inter.



LA FOTO - La prova arriva ancora una volta dai social network e da uno scatto rubato e pubblicato su twitter e instagram che svela una riunione fra Conte e alcuni fra uomini e donne della comunicazione nerazzurra con l'ufficio stampa in primissima fila. Presenti anche alcuni membri del canale Inter Tv al lavoro, probabilmente sulle prime immagini di Antonio Conte come nuovo allenatore nerazzurro. A questo punto manca solo l'annuncio.