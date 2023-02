. Lo farà martedì, per l'andata degli ottavi di finale difra il suoe ildi Stefano Pioli. E lo farà, chissà,il suo nome è stato accostato di recente dai rumors di mercato., perché nonostante il buon cammino in Champions League, il quinto posto in Premier è stato finora al di sotto delle attese. E alcunecon la società su comunicazione e mercato non hanno fatto dormire sonni tranquilli al tecnico salentino.Ma c'è di più. Perché quello che sta vivendo Conte in questo 2022-23 è anche. Provato dalle morti di, Conte si è confessato in un'intervista intima al Guardian: "Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo non è stato semplice. Quando accade questa situazione ti porta ad avere delle. Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Il lavoro non è tutto nella vita", ha spiegato, ammettendo diIl precipitato sul piano fisico di questo momento di difficoltà ha coinciso con la recente, un guaio che lo ha tenuto lontano dalla squadra per qualche giorno. Ieri Conte è tornato in panchina per assistere impotente alla, un pesante 4-1. E martedì l'ex ct della NazionaleGià,. Solo il futuro ci dirà se si potranno unire due, a volte anche molto aspra nei toni. Come non ricordare ad esempio il febbraio del 2012 e quele della, allora ad dei rossoneri, che apostrofò Conte in questo modo: "Vedete cosa succede a piangere tutta la settimana?", per sentirsi rispondere: "Da che pulpito, siete la mafia del calcio".