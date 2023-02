Si apre oggi la 23esima giornata della Premier League con 7 gare in programma in questo sabato pomeriggio.



Alle 13.30 apre West Ham-Chelsea due formazioni che per organico avrebbero dovuto essere molto più avanti in classifica e con i padroni di casa che si stanno ritrovando in lotta per non retrocedere e i secondi che, nonostante la faraonica campagna acquisti continuano a non ingranare e sono fermi a -10 da un piazzamento Champions.



Alle 16 la capolista Arsenal dopo l'inaspettato ko con l'Everton proverà a riprendere la propria marcia affrontando però all'Emirates un Brentford in forma strepitosa (4 vittorie e 1 pari nelle ultime 5). Anche il Brighton sembra inarrestabile e sogna un piazzamento europeo affrontando in trasferta il Crystal Palace entrato in una crisi che sembra inarrestabile. Il Tottenham di un ritrovato Antonio Conte fa visita al Leicester per riagguantare il 4° posto mentre punti importanti sono in palio in Fulham-Nottingham Forest e Southampton-Wolverhampton autentico scontro salvezza.



Alle 18.30, infine, chiude il Newcastle, che fatica a vincere (4 pari nelle ultime 5) e che vuole difendere il proprio 4° posto in trasferta contro un Bournemouth che è in grande difficoltà al penultimo posto.