Fanno benissimo l’allenatore e i calciatori juventini, dopo la batosta subita contro l’Inter, a proferire le solite dichiarazioni di rito (“Andiamo avanti... la prossima partita è sempre la più importante ecc.”). Che dovrebbero dire?Non servirebbe a nulla, anche se, il migliore dei suoi (ha disinnescato Lukaku), ha addirittura accennato, con crudo realismo, che “”. Possono anche essere giovani, ma devono dimostrare un certo valore, aggiungiamo noi. Per esempio:, a San Siro, su tutta la linea. Ha destato, chissà perché, molta impressione il fatto che Vidal dapprima abbia abbracciato Chiellini e poi Pirlo.. Certo è che, nel dopo partita, ha parlato incessantemente di Juventus: “Un portento! Una squadra incredibile, che ha ottenuto risultati incredibili! Una società ineguagliabile che lavora al meglio! Sono stati da nove anni i primi! Lo sono ancora! Una società incredibile...”.. Se avesse voluto solo ingigantire la sua impresa avrebbe potuto, tranquillamente, confermare la grandezza della Juventus in 10 secondi, invece ha continuato in una specie di: “La Juve è sempre la prima, le altre squadre hanno lavorato per colmare il gap. Anche noi lo stiamo facendo da un anno e mezzo. Certo, i problemi da agosto, in società ci sono sempre. Saremmo favoriti per lo scudetto se facessimo un po’ di mercato”.O forse ha voluto stravincere anche in generosità?