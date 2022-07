Antonio Conte non scherza e per la prima preparazione estiva completa con il suo Tottenham non fa sconti e sta spremendo, letteralmente, i suoi uomini. Arrivati in Corea del Sud, incurante del clima e dell'umidità alle stelle, l'allenatore salentino ha dato il via libera al suo preparatore Ventrone, per mettere in forma smagliante i suoi uomini. E gli esiti sono drammatici con Kane pizzicato a vomitare a bordo campo per la fatica e Son steso a terra che non riesce a rialzarsi. Ecco il video che lo prova.