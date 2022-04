In conferenza stampa prima del match contro il Brentford, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato a lungo di Christian Eriksen e del suo ritorno in campo_ "Onestamente nessuno credeva che potesse tornare a giocare. E' stata una sorpresa, non solo per me. In questo senso credo che il Brentford sia stata un'ottima soluzione per capire meglio la situazione. Vederlo giocare a questo livello oggi è incredibile, fantastico. Sono felicissimo per lui. Si è sempre divertito a giocare a calcio, se prima lo faceva al 100% adesso la farà al 200%".



Quanto è cambiato rispetto all'Inter?

"All'Inter giocavamo col 3-5-2 e Chris era abituato al 4-2-3-1 del Tottenham. Ha avuto bisogno di un po' di tempo per capire la mia idea di calcio, ma quando lo ha fatto è diventato un giocatore importantissimo per noi. Ora vedo che al Brentford giocano col 3-5-2 o col 3-4-3. E col 3-5-2 fa le stesse cose da playmaker che faceva nella mia Inter. E' un top player ma anche una top person, non ricordo una polemica quando si sedeva in panchina".



Quindi, interpellato da Sky Sports, Conte ha risposto anche ad una domanda circa il possibile ritorno del danese al Tottenham: "Lavorare nuovamente con Christian sarebbe un'opportunità fantastica. Mi sono divertito con lui all'Inter".