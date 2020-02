Il tecnico dell'Inter Antonio Conte presenta in conferenza stampa la trasferta di Udine: di seguito le sue dichiarazioni.



CONDIZIONE - "La squadra sta bene, c'è soddisfazione per aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia nonostante le difficoltà della vigilia. Ci siamo allenati bene, siamo pronti".



MERCATO - "È finito, alleluja (ride, ndr). Ho spiegato fin dal primo giorno cosa sarebbe successo, se avessimo venduto avremmo preso dei giocatori. Abbiamo ceduto Politano e abbiamo acquistato Eriksen, ne sono andati via due in prestito e ne abbiamo presi due in prestito. Sono stato onesto perché lo sapevo".



ERIKSEN - "Stava giocando poco con il Tottenham, faceva spezzoni, ma tutto sommato l'ho trovato in una discreta condizione. Oggi farà il quarto allenamento, sta entrando nella nostra idea di calcio, abbiamo parlato tanto con lui per fargli capire cosa vogliamo da lui, è uno che recepisce subito. Siamo contenti di averlo con noi, si aggiunge a un reparto di centrocampisti con buone caratteristiche. Vicino a Zidane? Ha caratteristiche totalmente diverse. Eriksen ha qualità, visione di gioco, può fare gol ed essere un rifinitore. Zidane aveva altre caratteristiche".



SANCHEZ O ESPOSITO - "Uno dei due giocherà, chi darà più garanzie. L'assenza di Lautaro è importante, ha affinato l'intesa con Lukaku avendo giocato sempre loro, ma la sua squalifica è un'occasione per chi ha giocato meno".



ROSA ATTREZZATA PER TUTTE LE COMPETIZIONI - "Lo dimostrerà il tempo. Se mi aspettavo qualche ritocco in più? Parliamo di chi c'è e sono contento di allenare questo gruppo di calciatori, che prima di tutto sono uomini. Mi è dispiaciuto per chi è andato via, perché Lazaro, Dimarco e Politano hanno dimostrato attaccamento e senso di appartenenza, penso siano dispiaciuti anche i compagni. I tre nuovi arrivano da un altro campionato e devono conoscere la lingua, bisogna essere bravi, sarà importante stare bene tra id noi perché creare qualcosa dall'interno aiuta a superare quello che avviene all'esterno".



MAROTTA PARLA DI BUON APPEAL INTER - "Aver visto il mio Chelsea un elemento in più? Ho vinto due trofei in due anni, non è una passeggiata visto anche chi allena lì. Klopp è al quarto anno in Inghilterra e non ha vinto nulla a livello nazionale, Guardiola uguale al primo anno. Io sono contento che Young, Moses ed Eriksen abbiano deciso di venire. Christian è un gran colpo per il club, era nelle condizioni di scegliere e ci ha scelti, questo deve dare grande soddisfazione e orgoglio perché vuol dire che l'Inter viene vista in maniera giusta all'esterno, ognuno di noi sta contribuendo affinché l'Inter abbia lustro. Abbiamo iniziato un percorso, bisogna avere pazienza ma questo inizio ha dato segnali all'esterno molto positivi, perché non era scontato che un giocatore a fine contratto del calibro di Eriksen decidesse di venire all'Inter".



JUVE MENO PREPARATA E LAZIO COSI' FORTE - "Parlare delle altre squadre mi interessa zero assoluto, come ripeto da inizio anno dobbiamo guardare solo a noi stessi e fare una corsa su noi stessi per progredire giorno dopo giorno. Sono felice di lavorare all'Inter, di quel che abbiamo fatto in questi sei mesi e di vedere che la gente lo apprezza. Sono contento che la gente ci ringrazi, perché vuol dire che sta apprezzando la dedizione che stiamo mettendo per riportare l'Inter dove merita. Guardiamo a noi e al nostro percorso, si cresce solo lavorando".



CICLO - "Quando inizierà dovremo incrociare le dita per non avere infortuni, perché quanto accaduto nei primi cinque mesi lo avete visto. Alcuni calciatori hanno giocato sempre ogni tre giorni, mi auguro di poter essere più sereni nelle scelte e nelle rotazioni per poter far riposare qualcuno e far giocare qualcun altro. Cosa che in passato non è capitato così spesso".



BROZOVIC - "Ha fatto ieri il primo allenamento con il gruppo e verrà a Udine. Faremo valutazioni tenendo conto delle sue condizioni".



PARTITA - "Mi aspetto una partita tosta che ci impegnerà tanto, l'Udinese ci ha creato difficoltà anche all'andata perché ha fisico e qualità: sarà impegnativa, come tutte in Italia".