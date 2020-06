Si è azzardato tanto, in queste ultime settimane, cercando di fare pronostici su come le squadre si sarebbero fatte ritrovare alla ripartenza del campionato. Si è discusso, cercando di avvalorare tesi spesso supportate dal nulla: non è colpa di nessuno, d'altronde, se l'unicità della situazione di questo 2020 non concede altri termini di paragone. Così, tra le tante cose che si è potuto dire, ora si comincia a riscuotere sul campo: dopo il tanto parlare, torna il calcio, quello giocato. E tra le voci, che volevano una Juve avvolta nel mistero e una Lazio carica nella voglia - e chissà, forse anche nelle gambe - una è sembrata trovare già un riscontro immediato: la carica dell'Inter, ferita dal sentirsi esclusa dalla corsa Scudetto.