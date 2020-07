Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, polemizza per il calendario della squadra nerazzurra, che finora ha potuto contare su meno giorni di riposo rispetto alla Juventus.“Dobbiamo crescere? Parliamo di una squadra che sta facendo delle ottime cose perché al di la del secondo posto, se andiamo a vedere reti segnate e gol subiti… Poi siamo in Champions con 4 giornate di anticipo e a 12 punti dal quinto posto. Non dimentichiamoci che Roma e Napoli erano partite con stessi obiettivi. Il campionato in Italia si sta livellando, qualcuno l’anno prossimo sarà fuori dalla Champions e quindi se per l’Inter si parla di campionato sotto livello, non oso immaginare cosa sia per gli altri. Bisogna lavorare, dobbiamo far crescere il livello dei calciatori e la situazione deve migliorare. Ma di questi ragazzi io posso dire zero spaccato, anche oggi abbiamo giocato una gara positiva contro una squadra in ottima salute. Io vi invito a guardare il nostro calendario, che è un calendario folle, per metterci in difficoltà.