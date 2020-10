L’Italia va in semi-lockdown. Il premier Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo Dpcm contenente le misure per contenere la diffusione del Covid-19. Ancora possibile lo spostamento tra le regioni, con la generica raccomandazione di non spostarsi. Alla fine ristoranti e bar dovranno chiudere alle 18, con la concessione di apertura per domenica e giorni festivi. Il decreto entrerà in vigore lunedì 26 ottobre, e sarà valido fino al 24 novembre.



in aggiornamento