Ho scritto qualche giorno fa dell’innatoin momenti in cui tutto sembra filare liscio. E’ davvero incredibile e inspiegabile.. Conte voleva rendere l’Inter “normale”, voleva toglierla dall’Arkham Asylum di Gotham e renderla libera dalla propria schiavitù mentale. Si perché di questo si tratta. Una squadra anomala.. Forse la soluzione non si trovava nel “guarire” l’Inter ma di rendere la sua “pazzia” speciale, la forza della squadra e dell’ambiente.. L’ex tecnico della Nazionale è uno dei migliori allenatori in circolazione e, non solo sui cambi (quelli li sbagliano spesso tutti). L’Inter è questa, l’Inter è pazza e la sua pazzia deve essere assecondata per portarla ad essere utile per un bene superiore: la vittoria. L’Inter del Triplete ha vinto tutto senza perdere la sua identità o la sua follia. Detto questo però Conte ha ragione su molte cose. Non si può buttare via sempre un risultato acquisito. Contro il Sassuolo è stata un “suicidio” sportivo da non ripetere per nessuna ragione.Conte ha ammonito i suoi, li ha richiamati all’attenzione, avrà sicuramente dato degli input in situazioni simili future ma 7 giorni (7!!!) dopo i suoi lo hanno ripagato ricascandoci, di nuovo, quando stavolta sembrava davvero impossibile. MaCapita allora che sull’1-0 in casa contro il Bologna in 10 i nerazzurri decidano di scrivere la sceneggiatura di un film drammatico (per noi): rigore, Lukaku fa il troppo buono cede il penalty a Lautaro, che non segna nemmeno con le mani in questo periodo, dandogli pure un bacino sulla testa. Romelu (che per me è un top top) lascia a casa la cattiveria, la voglia di segnare e avvicinare Ronaldo in classifica cannonieri, la ferocia per la voglia di vittoria per consolare il “cucciolo” Martinez distratto dalla sua voglia di Barcellona. Risultato? Rigore fallito (sono 3 su 7 all’Inter) e partita ancora in bilico. Ed ecco che inizia la ormai famosissima psicosi nerazzurra. Gagliardini sbaglia la ribattuta (ci sta) e poi si inventa un auto-tunnel nella sua area per il pareggio del Bologna che dopo l’espulsione di Bastoni andrà anche a vincere.Errare è umano, perseverare purtroppo diabolico e l’Inter persevera, eccome se persevera. Conte ha ragione, anche se forse nei modi sbaglia.. Il lavoro è ancora lungo e chi, come me, non si era illuso a inizio anno aveva ragione.C’è chi dice che con 12 milioni l’anno lui abbia il dovere di vincere. Non sono d’accordo.Si riparte dai top che hai (e lui lo è) e se ne aggiungono altri piano piano (Hakimi insegna).(chissà poi con chi lo vogliono sostituire)che ora vince e diverte con i Reds. Fosse stato all’Inter, Klopp sarebbe stato messo in croce dopo l’ottavo posto del primo anno. I bravi sono bravi ma bisogna dargli il materiale per emergere. Anche Conte deve essere però paziente e non deve snaturare ciò che ha. Con l’aiuto del programma societario, deve solo rendere vincente l’ambiente pazzo dell’Inter e rendere così bellissima la sua innata e inestirpabile pazzia.