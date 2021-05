Intervistato da Sky, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, chiarisce un concetto che gli sta a cuore.



Hai fatto diventare l’Inter meno pazza. Qualcosa dell’Inter ha cambiato te?

“Voglio cogliere questa occasione per mettere i puntini sulle i. Qualcuno dice che ho voluto cambiare l’inno dell’Inter e questo non lo accetto. Chi ha preso questa scelta si prenda la responsabilità. Amala è un inno che entra nelle orecchie, simpatiche, io non ho voluto cambiarla. Io la stabilità la creo nella testa dei calciatori. Io ho troppo rispetto per la storie delle squadre in cui arrivo. All’Inter sono entrato in un pianeta nuovo, non è stato semplice e non sarà semplice perché ci sono tante dinamiche. Alla prima occasione si cerca di essere negativi, anche alcuni giornalisti tifosi interisti lo sono e secondo me dovrebbero essere più positivi e magari anche un po’ più tifosi”.