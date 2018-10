Real, abbiamo un problema. A Madrid non si può andare avanti così: Julen Lopetegui è la grande delusione di quest'anno, la squadra non lo segue, anche in Champions League col Viktoria Plzen è tornata la vittoria ma con il terrore di una beffa imperdonabile al Bernabeu, uno striminzito 2-1 finale che non ha convinto nessuno. Per questo, Florentino Perez continua i colloqui e dialoghi alla ricerca del sostituto di Lopetegui per l'immediato. La soluzione interna è certamente quella più semplice: Santiago Solari e Guti sono le due piste, non particolarmente entusiasmanti agli occhi del presidente come poteva esserlo stato in passato Zinedine Zidane.



ALTRO CONTATTO - Ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in queste ore c'è stato un altro contatto dopo quello dei giorni scorsi tra i legali di Antonio Conte e il Real Madrid. Florentino ha voluto approfondire la situazione del suo contratto con il Chelsea ancora valido fino a giugno per circa 10,8 milioni totali da incassare; un segnale nella direzione di Conte, con il Real che mantiene il suo nome in lista anche in queste ultimissime ore senza escluderlo per le problematiche contrattuali realmente esistenti con Abramovich. Strada tortuosa, ma Florentino non ha ancora abbandonato questa pista. Solari e Guti sono in corsa, Conte è con loro. E la panchina del Real Madrid è diventata bollente: Lopetegui dopo la Champions è ancor meno al sicuro.