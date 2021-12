Antonio Conte torna a parlare dell’Inter. Dopo la vittoria del suo Tottenham, 3-0 al Crystal Palace nel Boxing Day, il tecnico ha risposto a domande anche sulla Serie A, con la sua ex squadra prima e campione d’inverno con Simone Inzaghi in panchina al suo posto. “Inter campione d’inverno? La continuità dell’Inter fa piacere perché è la continuità di un lavoro che noi abbiamo iniziato e adesso stanno continuando nel migliore dei modi. C’è solo da congratularsi, penso che l’Inter abbia posto le basi per stare lì per tanti anni”. E ancora, una piccola provocazione: “Magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un’altra volta i pronostici”.



SUI CASI COVID IN PREMIER - “Noi siamo stati i maggiori colpiti da questo virus, ma capisco che è difficile fermare il tutto. Sicuramente adesso c’è più attenzione e ci stiamo testando quotidianamente per cercare di contrastare il Covid il più possibile”.



SULLA VITTORIA CONTRO IL PALACE - “3 punti importanti, ne avevamo bisogno per dare continuità al lavoro che stiamo facendo. La cosa positiva è che siamo rimasti sempre in partita con la testa. Imbattuto in Premier? Noi dobbiamo solo lavorare, sappiamo che davanti abbiamo squadre importanti, onestamente ci vorranno tempo e pazienza. Però il gruppo mi segue e questo mi dà grande soddisfazione e entusiasmo”.