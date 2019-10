Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di Champions League contro il Barcellona, l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte ha risposto alle domande sul paragone con José Mourinho e l'impatto con i tifosi avuto nell'anno del Triplete: "Noi oi sappiamo cosa ha fatto l'Inter in passato, qualcosa di difficilmente ripetibile e per questo motivo c'è grande rispetto per Mourinho che la guidava e per l'Inter di quell'anno. Ma è impossibile fare paragoni, sono epoche diverse e siamo all'inizio di un percorso. Cerchiamo adesso noi di regalare delle gioie ai tifosi, ma ripeto, grande rispetto per il passato".