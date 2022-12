Nuove sirene inglesi per Amrabat, cercato da Liverpool e Tottenham: la Fiorentina resiste valutando 40 milioni di euro il cartellino del nazionale marocchino. Restando nel centrocampo viola, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono in uscita Benassi, Zurkowski (spunta la Salernitana) e Maleh (entrato nel mirino del Lecce di Corvino). Sondaggio della Sampdoria per l'attaccante Cabral.