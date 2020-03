Al termine del decreto 'cura-Italia', il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa: "Possiamo iniziare a parlare di modello italiano, siamo stati i primi a mettere in campo 25 miliardi di euro, denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, per imprese e famiglia. Attiviamo flussi, inoltre, per 350 miliardi. Stiamo cercando di costruire una vera e propria diga per proteggere famiglie e lavoratori. Fra qualche minuto avrò una video conferenza con il G7, dobbiamo fare tutto per aiutare i nostri cittadini. Confidiamo che tutti gli stati membri ci seguiranno. Con questo decreto non esauriamo i nostri interventi, siamo consapevoli che questo non basterà. Ai lavoratori e alle famiglie dico che oggi il Governo risponde presente, e lo farà anche domani".