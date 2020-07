Dopo lain campionato e i brevissimi scampoli di partita concessi da Antonio Conte,E' forse prematuro parlare di caso conclamato, perché con questo ciclo serrato di partite ogni tre giorni quello che è vero oggi può essere puntualmente smentito poco dopo. Ma se le panchine del mese di febbraio apparivano come fisiologiche per consentire al centrocampista danese di adattarsi gradualmente ai tatticismi del calcio italiano e alle idee del suo nuovo allenatore,- per lunghi tratti della stagione l'ultima scelta del centrocampo nerazzurro -- Fanno effettodisputati dall'ex asso del Tottenham che, dopo essersi ripresentato in buonissime condizioni nei primi allenamenti post-lockdown e aver lanciato(insieme al gol e all'assist nel tennistico 6-0 al Brescia),su un giocatore che al momento non ha ripagato per nulla l'importante investimento sponsorizzato a gennaio da Marotta, 20 milioni di euro di cartellino e un ingaggio fino al 2024 di 7,5 milioni a stagione.- E ieri, al termine della vittoria sul Torino che ha rilanciato le ambizioni di secondo posto dell'Inter, il tecnico salentino non ha fatto sconti: "Io faccio delle valutazioni, poi lui sta crescendo e ha voglia di mettersi alla prova.". Una sorta di ultimatum a un giocatore cheha sempre rappresentato la tipologia di centrocampista adatto per completare l'attuale rosa. Probabilmente(l'altro è Godin)ad imporsi. Passerà anche da questa valutazione il futuro dell'ex allenatore di Juve e Chelsea in nerazzurro, con un mercato che assecondi il più possibile le sue richieste e avvicini nel minor tempo possibile l'Inter alla corazzata Juventus.