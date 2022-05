Dopo Tottenham-Leicester, Antonio Conte ha commentato la vittoria degli Spurs contro il Leicester, per 3-1: "Non era facile, ma volevamo vincere a tutti i costi contro un'ottima squadra. Nel campionato inglese non ci sono partite facili, soprattutto quando giochi contro squadre come il Leicester che hanno un'ottima rosa, nonostante le rotazioni rispetto alla partita contro la Roma".



RINCORSA CHAMPIONS - "Andiamo avanti in questa lotta per conquistare la qualificazione in Champions, penso che i giocatori stiano facendo qualcosa di importante. Stiamo lavorando duramente, per questo motivo i complimenti vanno ai giocatori, stanno facendo un grande sforzo e lo apprezziamo".