Andrea Lazzari, difensore esterno della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste dopo la vittoria sullo Spezia:



"Sapevamo che era una gara fondamentale per noi e non è iniziata nel migliore dei modi. Abbiamo concesso tre gol, due su palla inattiva e uno su un nostro errore, di solito è sempre difficile rimontare soprattutto contro una squadra che si gioca la salvezza. Noi abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto e per quello che abbiamo creato credo sia il risultato giusto. Noi abbiamo tirato fuori tutte le motivazioni che avevamo in corpo sapendo di non poter sbagliare. Siamo stati bravi a reagire, non abbiamo mai mollato. Acerbi? Sono veramente contento per lui perché questo gol vale tanto per la squadra e per la classifica e quindi lo ringrazio".