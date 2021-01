Espulso Antonioal 90esimo, per proteste. Subito dopo il triplice fischio finale di Udinese-Inter, rosso anche per Lele. Nervosismo in casa nerazzurra per locontro i friulani, non approfittando del ko del, che si laurea, nonostante lo 0-3 dell'Atalanta, campione d'inverno. Ma andiamo a ricostruire quello che è successo tra il tecnico interista e il direttore di gara, FabioAntonio, dopo aver visto i 4 minuti di recupero concessi dalla squadra arbitrale, ha protestato, non d'accordo. In un primo momento Maresca ammonisce l'allenatore interista, che continua a protestare e, per questo motivo, si vede sventolare in faccia il rosso. Al quale, Conte, risponde con un:. Il riferimento al Var è per Inter-Parma, con il fallo disu, in area di rigore, non ravvisato dall'allora direttore di gara, che non è stato richiamato al Var proprio dache successivamente è stato messo a riposo da Rizzoli per un turno., ha risposto ad Antonio Conte dopo le battute del tecnico pugliese:. Alla fine dei fatidici 4 minuti di recupero, Lele Oriali si è diretto subito dal direttore di gara, protestando anche lui. E, anche lui, come Conte, è stato espulso. Insomma, rapporto non semplice tra il fischietto campano e la panchina interista.- C'è stato un momento di tensione molto alta nel tunnel, con lo staff tecnico ancora contro Maresca e con Conte che protestava anche al termine del match.