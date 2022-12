Antonio Conte sta insistendo con la dirigenza del Tottenham affinché già a gennaio possa essere rinforzato il reparto arretrato a sua disposizione e, come sempre, sta mettendo nel mirino giocatori che già conosce formatisi in Italia. E gli intrecci con la sua ultima squadra italiana, l'Inter, sono sempre vivi, con Bastoni, che il club nerazzurro sta provando a blindare, in cima alla lista degli obiettivi degli Spurs. L'alternativa? Anche qui c'è secondo la stampa inglese un duello aperto con i nerazzurri ed è per Giorgio Scalvini, attualmente in forza all'Atalanta.