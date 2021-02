Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport, spiega il suo approdo in nerazzurro: “Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e questa è la più difficile della mia carriera. La sconfitta? Mi fa stare male, so che la vivrò da solo. Durante la partita l’idea della sconfitta mi spinge a tirare fuori le unghie per azzannare tutti”.



SU LUKAKU - “É un calciatore atipico, una prima punta velocissima, quasi un giocatore da football americano. Troppo facile dire che è forte solo quando ha campo”.



LE ISPIRAZIONI - “Ho preso di più dagli allenatori dei dilettanti. Gente che non aveva la possibilità di essere ammessa ai corsi di Coverciano ed era costretta a vincere i campionati per prendere il patentino”.