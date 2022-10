Antonio Conte, attualmente allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sport sulle due squadre italiane che scenderanno in campo in Champions League, ovvero Napoli e Inter. "Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, merito di Spalletti e dei calciatori. Vincere contro il Liverpool, nonostante il periodo non felice dei Reds, non è mai facile. Quello fatto contro l'Ajax è stato incredibile, complimenti a loro", queste le sue parole sugli azzurri.



SULL'INTER - "L'Inter è capitata indubbiamente in un girone difficile ma ha dato un grande segnale vincendo con il Barcellona. Non sarà facile per i blaugrana, soprattutto a livello psicologico".