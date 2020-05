Intervenuto davanti all'Aula della Camera dei Deputati in, il Premierha parlato del decreto legge sulla fase 2 commentando le decisioni prese."In questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e ove necessario l'uso delle mascherine. Non è il tempo dei party, delle movide, e degli assembramenti"."Il rischio di un aumento della curva del contagio è calcolato, altrimenti non saremmo mai stati in condizione di ripartire senza vaccino"."Forse non tutti avrebbero allora (all'emergere dei contagi, ndr) assunto decisioni così sofferte suscettibili di incidere su alcuni diritti fondamentali, tuttavia dopo tre mesi esatti dal primo caso possiamo affermare in coscienza di aver compiuto la scelta giusta. Prolungare il lockdown oltre il tempo necessario sarebbe stato irragionevole e incompatibile con i principi della nostra Costituzione".- "Dal 25 maggio sarà possibile effettuare test sierologici volontari, svolti su campione. Ma sarà più importante il tracciamento. Il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus. Siamo al primo posto per numero di tamponi per abitanti. Sono 5.134 tamponi per 100mila abitanti"."Siamo consapevoli che la riapertura non è sufficiente a riattivare il motore dell'economia e davanti allo choc serve un'azione costante, efficace dello Stato. Con il dl Rilancio abbiamo messo le basi per la ripartenza. Il Sostegno non è un obiettivo incompatibile con quello del rilancio".- "Ringrazio la ministra Catalfo per la procedura semplificata per la Cassa integrazione e per l'introduzione del reddito di emergenza".- "Faccio un appello ai cittadini: quest'estate fate le vacanze in Italia".