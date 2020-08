Antonio, allenatore delparla ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Europa League, persa 3-2 contro il"La partita è stata dura, equilibrata. Nel secondo tempo un episodio poteva spostare la partita. Abbiamo avuto due episodi che potevano spostare la partita a nostro favore. Poi c’è stato quell’episodio sfortunato di Romelu, e lì è normale che diventa difficile. Il rimpianto arriva fino a un certo punto, penso che i calciatori abbiano dato tutto quello che avevamo contro una squadra abituata a questo tipo di finali, con giocatori di esperienze che avevamo già vinto questa coppa. Questo ha fatto la differenza alla fine"."Questi ragazzi devono avere la certezza di essere cresciuti in maniera importante. Sono arrivati a giocarsi una finale di una competizione come l’Europa League, Tanti erano alla loro prima esperienza. Tra Champions ed Europa League tanti ragazzi quesì anno hanno fatto esperienza che sarà utile in futuro".Adesso dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due tre giorni di vacanza, poi a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così."."Abbiamo lavorato tanto, è stata una stagione molto dura. E’ giusto adesso prenderci un paio di giorni e poi prendere la decisione migliore per il bene dell’Inter, sempre nella massima cordialità con tutti.. Capiremo bene, in maniera serena.- "Il mio punto di vista non ve lo posso dire. Eventualmente lo dirò quando ci sarà l’occasione di confrontarsi a mente fredda, dopo aver anche smaltito queste fatiche. Ripeto,”.. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data. L’ambiente mi ha accolto al di là delle più rosee aspettative.".. Non è questione di rancore, è questione di punti di vista e di situazioni che quest’anno ho affrontato e non mi sono piaciute.. Ma senza alcun rancore, ve l'assicuro. È stato un percorso bello ma tosto, sotto tutti i punti di vista. Non faccio nessuna marcia indietro, se si potrà migliorare lo faremo, altrimenti vedremo.