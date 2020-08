Steven Zhang, presidente dell'Inter, ringrazia la squadra per una stagione positiva dopo la finale di Europa League, persa 3-2 contro il Siviglia. Ai microfoni di Sky Sport il numero uno nerazzurro ha così commentato la partita di questa sera con gli andalusi e ha fatto un bilancio della stagione.



IL RINGRAZIAMENTO - "Credo che dobbiamo ringraziare tutti gli operatori e i medici del mondo, che proteggono la nostra vita negli ultimi mesi. Senza di loro non potremmo vivere come stiamo facendo in questi giorni. Dedichiamo la partita ai loro sforzi".





SULLA STAGIONE - "Il bilancio della stagione è molto positivo, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale di Europa League e lottare per vincerla. Due anni fa non potevamo immaginarlo. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare in finale ci rende ottimisti".



OBIETTIVI - "Adesso ci riposeremo, giocatori e staff si meritano di riposare. La stagione comincerà tra poco, nella prossima settimana penseremo al futuro. L'obiettivo non cambia, vogliamo migliorare ancora, ci riproveremo l’anno prossimo. La parte più bella della competizione è provare a migliorare sempre".





SUL FUTURO DI CONTE - “Devo riconoscere che l’allenatore e il suo staff stanno facendo un grande lavoro. Come ho detto, in questi giorni ci riposeremo e penseremo al futuro. Useremo il prossimo periodo per pianificare il futuro”.