Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham e il sito ufficiale degli Spurs riporta la prima intervista al tecnico: "Essere l'allenatore del Tottenham è un grande piacere, un onore e voglio ripagare la fiducia. La mia filosofia calcistica è molto semplice: giocare un buon calcio, attrattivo per i nostri tifosi, per avere una squadra regolare senza alti e bassi. I nostri tifosi meritano una squadra competitiva che lotterà, farò di tutto per meritarmi il loro supporto".



ESPERIENZA ITALIANA - "E' il passato, vivo il presente. Alla Juventus sono stato 13 anni vincendo tutto, poi sono tornato come allenatore, contribuendo alla vittoria di 9 titoli consecutivi. All'Inter eravamo il secondo miglior attacco e la miglior difesa. Il mio passato è importante e sono orgoglioso, ma ora sono pronto a questa nuova sfida".



NO AL TOTTENHAM IN ESTATE - "C'è stata una chiamata in estate, ma ero molto chiaro col Tottenham: avevo finito con l'Inter dopo due importanti stagioni, molto dure. Non era il momento giusto per ricominciare e ho preferito aspettare e godermi la famiglia".



PRIME IMPRESSIONI AL TTTENHAM - "E' un grande club, il centro d'allenamento è meraviglioso, il presidente Levy mi ha voluto fortemente. Volevo immediatamente lavorare, voglio fare qualcosa di importante per questo club".