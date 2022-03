Il tecnico del Tottenham Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del futuro di Fabio Paratici, di recente finito nel mirino del PSG: "È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un'altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham".