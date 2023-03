Trae iladesso è finita davvero. Tra il tecnico salentino e il club inglese è arrivata la rottura dopo settimane di tensione, confermata dal comunicato ufficiale diffuso dal club. E adesso, iniziano gli interrogativi. Chi prenderà il suo posto agli Spurs?Ilinizia adesso a ragionare sul futuro. Intanto, la prima decisione è stata presa e sarà interna: a dirigere la squadra fino al termine della stagione sarà il vice di Conte,, affiancato da. Il club, però, ha da giorni iniziato a valutare diverse situazioni. Di sicuro quella relativa al grande ex, il preferito dai tifosi londinesi. Poi, sfumato(finito al Bayern Monaco), un’altra opzione potrebbe portare a Julian Nagelsmann, al momento disoccupato., cercato dagli Spurs ma blindato a parole dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.L'idea dell'allenatore italiano è chiara, e non l'ha nascosta neanche a mezzo stampa.vuole tornare in Italia per stare vicino alla famiglia. Magari frae non è un caso che le tre preferenze che Conte ha in testa siano le tre big del nord: Inter, Juve e Milan.Il ritorno all'Inter potrebbe concretizzarsi per il rapporto con Marotta, ma il tecnico pretenderebbe dagaranzie diverse dal passato. Alla, direbbe sì a prescindere da cifre e progetto, per un ritorno in grande stile. Il Milan è la pista più complicata, ma non a caso Conte ha parlato bene del club in occasione del confronto ini rossoneri hanno però una progettualità molto simile a quella che sta abbandonando agli Spurs.